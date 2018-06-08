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В Пензе женщина не смогла добиться компенсации за дефект телевизора за 60 тыс. рублей

17:18 | 08.06.2018 | Общество

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Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы оставил без удовлетворения требования клиентки магазина «М.Видео», которая после включения телевизора «Samsung» стоимостью 60 тыс. рублей обнаружила повреждение экрана.

В Пензе женщина не смогла добиться компенсации за дефект телевизора за 60 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, женщина не присутствовала при упаковке и не осматривала товар после нее в магазине, однако поставила в кассовом чеке подпись, подтверждая отсутствие претензий.

«Телевизор в одиночку дома распаковывал ее муж. При этом в руководстве пользователя телевизора «Samsung» написано, что существует опасность повреждения экрана при неправильном обращении с ним, и рекомендуется поднимать телевизор двум лицам, не касаясь экрана. Действия мужа покупательницы по распаковке телевизора не соответствовали этим предостережениям», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, товароведческая экспертиза показала, что экран мог быть поврежден рукой при распаковке.

Представитель суда пояснил, что в связи с этим требования женщины к ООО «М.Видео Менеджмент» о возврате стоимости телевизора, выплате неустойки и штрафа оставлены без удовлетворения.

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