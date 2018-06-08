Автопробег из Сарова в Заречный стартует 10 июня Общество

Заречный, 8 июня 2018. PenzaNews. Участники автопробега «ЗАТО — единая команда» отправятся из города Сарова Нижегородской области в Заречный Пензенской области в воскресенье, 10 июня.

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В ходе поездки они будут устраивать различные мероприятия, в том числе экологические субботники, а также продемонстрируют мобильную выставку об истории и достижениях отечественной атомной отрасли.

Кроме того, запланировано посещение некоторых летних лагерей и проведение для их воспитанников «Атом-квестов», направленных на профориентацию. В Заречном такое мероприятие состоится в 9.00 11 июня в городском санатории-профилактории.

В этот же день пройдет благотворительная акция «Единая корзина добра», направленная на оказание помощи нуждающимся семьям города.

Чтобы принять в ней участие, нужно приобрести нескоропортящиеся продукты, предметы гигиены, моющие средства, игрушки или иные товары с 11.00 до 13.00 в магазинах «Победа», «Глобус», «Дубрава», «Рябинушка», «Цитрон» или «Цитрон-2» и передать покупку волонтерам, сообщает управление общественных связей Заречного.