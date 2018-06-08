EN
19:53:34 Пятница, 8 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Автопробег из Сарова в Заречный стартует 10 июня

18:02 | 08.06.2018 | Общество

Печать

Заречный, 8 июня 2018. PenzaNews. Участники автопробега «ЗАТО — единая команда» отправятся из города Сарова Нижегородской области в Заречный Пензенской области в воскресенье, 10 июня.

Автопробег из Сарова в Заречный стартует 10 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе поездки они будут устраивать различные мероприятия, в том числе экологические субботники, а также продемонстрируют мобильную выставку об истории и достижениях отечественной атомной отрасли.

Кроме того, запланировано посещение некоторых летних лагерей и проведение для их воспитанников «Атом-квестов», направленных на профориентацию. В Заречном такое мероприятие состоится в 9.00 11 июня в городском санатории-профилактории.

В этот же день пройдет благотворительная акция «Единая корзина добра», направленная на оказание помощи нуждающимся семьям города.

Чтобы принять в ней участие, нужно приобрести нескоропортящиеся продукты, предметы гигиены, моющие средства, игрушки или иные товары с 11.00 до 13.00 в магазинах «Победа», «Глобус», «Дубрава», «Рябинушка», «Цитрон» или «Цитрон-2» и передать покупку волонтерам, сообщает управление общественных связей Заречного.

Загрузка...
Читайте также
В Кузнецке будут судить еще четверых обвиняемых в краже топлива из нефтепродуктопровода В Пензе женщина не смогла добиться компенсации за дефект телевизора за 60 тыс. рублей
В Пензенской области обеспечат сопровождение сирот во время обучения Пензенский губернатор предложил меры по борьбе с водителями, употребляющими наркотики
Иван Белозерцев поздравил пензенских соцработников с профессиональным праздником Замглавы пензенского Минздрава расскажет абитуриентам о поступлении на целевое обучение
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама