В центре Пензы перекроют несколько улиц из-за мероприятий в День России Общество

Пенза, 10 июня 2018. PenzaNews. Схема организации дорожного движения будет изменена в центре Пензы в связи с проведением нескольких массовых мероприятий в День России и День города во вторник, 12 июня.

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Из-за закладки капсулы с письмом потомкам у стелы «Росток» будет запрещено движение и стоянка личного транспорта на улице Славы с 22.00 11 июня до 10.00 12 июня. Также в день 355-летия Пензы с 8.30 до 10.00 будет перекрыта улица Урицкого на участке между улицами Максима Горького и Бакунина.

На период прохождения колонны Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева с 9.00 до 10.30 будет прекращено движение машин по маршруту от центрального КПП до площади Маршала Жукова — улицах Лермонтова, Советской, Володарского и Максима Горького, а с 11.30 до 13.00 — на обратном пути.

В связи с шествием районов города с 7.30 до 14.00 12 июня перекроют улицу Кулакова между улицами Суворова и Пушкина, улицу Пушкина — от улицы Шевченко до улицы Московской, улицу Ставского — от улицы Захарова до улицы Пушкина.

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Также в это время нельзя будет проехать по улицам Большой Радищевской и Красной — от улицы Максима Горького до улицы Пушкина, по улицам Плеханова и Гладкова — на участке от улицы Бакунина до улицы Пушкина и по улице Володарского — между улицами Бакунина и Максима Горького.

Общественного транспорта это ограничение будет касаться только с 10.00 до 14.00.

Из-за мероприятий на Юбилейной площади поблизости будет ограничено движение транспорта с 20.00 11 июня до 23.00 12 июня: на улице Бакунина — между улицами Толстого и Суворова, на улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева и на улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.

С 20.00 до 23.00 12 июня будут перекрыты улица Суворова — от улицы Бекешской до улицы Кулакова, улицы Толстого и Некрасова — от улицы Суворова до улицы Пушкина, сообщает пресс-служба мэрии.