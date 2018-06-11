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В районе Юбилейной площади в Пензе 13 и 14 июня перекроют несколько улиц

10:35 | 11.06.2018 | Общество

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Пенза, 11 июня 2018. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения будет введена в Пензе 13 и 14 июня в связи с проведением массовых мероприятий на Юбилейной площади. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В районе Юбилейной площади в Пензе 13 и 14 июня перекроют несколько улиц

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С 20.00 13 июня до 21.00 14 июня перекроют улицу Бакунина на участке от улицы Толстого до улицы Суворова и от улицы Некрасова до улицы Пугачева.

На этот же период движение транспорта будет запрещено на улице Пугачева на участке от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина и на улице Новый Кавказ на участке от улицы Толстого до улицы Пугачева.

Кроме того, будет ограничена стоянка транспорта на улице Бакунина между улицами Толстого и Суворова и на участке от улицы Некрасова до улицы Пугачева. Также парковка будет запрещена на улице Пугачева от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина.

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