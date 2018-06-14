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Граффити в переходе у «Электроприбора» в Пензе обрели очертания

15:45 | 14.06.2018 | Общество

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Пенза, 14 июня 2018. PenzaNews. Граффити патриотической тематики в подземном пешеходном переходе, расположенном на проспекте Победы в Пензе — неподалеку от завода «Электроприбор», обрели очертания.

Граффити в переходе у «Электроприбора» в Пензе обрели очертания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Художник Никита Романов приступил к тематическому оформлению стен 7 июня. За неделю он нанес контуры рисунка, который займет обе стены, и приступил к детализации изображения.

Уже можно увидеть георгиевскую ленту, голубя с веткой, детские лица и образы солдат. Композиция будет выполнена преимущественно в бежевых и коричневых тонах.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», художник Никита Романов уже реализовал в Пензе несколько крупных проектов.

В частности, в 2016 году на трансформаторной будке у Фонтанной площади он нарисовал Шурика из «Кавказской пленницы», а на бетонном ограждении вблизи детской школы искусств «Лира» — граффити с портретами Алексея Турищева, Сергея Прокофьева и Лидии Руслановой.

Приводить в порядок подземные переходы на проспекте Победы в Пензе начали в конце 2017 года. Первым этапом стала замена освещения.

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