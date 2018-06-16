В Пензе болельщикам ЧМ по футболу помогают 100 волонтеров Общество

Пенза, 16 июня 2018. PenzaNews. 100 волонтеров в общей сложности привлечены для помощи болельщикам, остановившимся в Пензе, чтобы посетить матчи чемпионата мира по футболу, которые проходят в близлежащих городах.

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В обновленном туристско-информационном центре на железнодорожной станции Пенза-I они помогают ориентироваться в расписании электричек и решать вопросы с проездными документами, оказывают помощь в вызове такси, информируют о достопримечательностях города.

Аналогичные функции добровольцы выполняют в аэропорту.

Волонтеры-медики со знанием иностранных языков дежурят на станции скорой помощи. Также добровольцы оказывают помощь в call-центре.

Все они дежурят по сменам, обеспечивая круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.