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Иван Белозерцев поздравил пензенских медработников с профессиональным праздником

08:47 | 17.06.2018 | Общество

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Пенза, 17 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 17 июня.

Иван Белозерцев поздравил пензенских медработников с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вы избрали для себя благородную и гуманную профессию, готовы каждый день спешить на помощь людям, сберегая самое ценное, что у нас есть — жизнь. Мы хорошо знаем и высоко ценим ваше профессиональное мастерство, ответственное отношение к делу, милосердие и сострадание, душевную щедрость и чуткость», — отметил глава региона.

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Он добавил, что слава талантливых пензенских врачей далеко перешагнула границы региона.

«Вы разрабатываете и широко применяете на практике передовые методы и способы профилактики и лечения, проводите уникальные операции, помогающие сохранить здоровье тысячам пациентов. Уверен, что и в дальнейшем вы будете вносить достойный вклад в развитие отечественного здравоохранения, эффективно решать масштабные задачи повышения доступности и качества медицинских услуг. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной работы на благо жителей Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

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