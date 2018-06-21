Пензенские власти сделают все, чтобы достроить проблемные дома — губернатор Общество

Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Власти Пензенской области примут все необходимые меры для того, чтобы проблемные объекты долевого строительства, возведение которых остановлено по различным причинам, были введены в эксплуатацию. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

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«Сложная ситуация, но мы эту ситуацию не бросим. Мы ее будем сопровождать и сделаем все, чтобы достроить эти жилые дома», — сказал он в ходе 9-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в четверг, 21 июня.

Иван Белозерцев отметил, что в настоящее время «есть проблемы по строительным компаниям, земельным участкам», но они в целом решаются.

Губернатор также поблагодарил депутатов за принятие двух важных законов — о ежемесячных выплатах для обманутых дольщиков, вложивших в квартиры материнский капитал или заемные средства и теперь снимающих жилье, а также о предоставлении субсидий подрядчикам.