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Пензенские власти сделают все, чтобы достроить проблемные дома — губернатор

11:59 | 21.06.2018 | Общество

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Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Власти Пензенской области примут все необходимые меры для того, чтобы проблемные объекты долевого строительства, возведение которых остановлено по различным причинам, были введены в эксплуатацию. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенские власти сделают все, чтобы достроить проблемные дома — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сложная ситуация, но мы эту ситуацию не бросим. Мы ее будем сопровождать и сделаем все, чтобы достроить эти жилые дома», — сказал он в ходе 9-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в четверг, 21 июня.

Иван Белозерцев отметил, что в настоящее время «есть проблемы по строительным компаниям, земельным участкам», но они в целом решаются.

Губернатор также поблагодарил депутатов за принятие двух важных законов — о ежемесячных выплатах для обманутых дольщиков, вложивших в квартиры материнский капитал или заемные средства и теперь снимающих жилье, а также о предоставлении субсидий подрядчикам.

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