В Пензе с целью решения проблемы дольщиков предусмотрели субсидии для подрядчиков Экономика

Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали законопроект, согласно которому для завершения строительства проблемного объекта, возводимого с использованием средств дольщиков, будет предоставляться субсидия на возмещение затрат подрядчику, заключившему договор с новым застройщиком.

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При этом условия, порядок определения объема и предоставления субсидий будут установлены правительством Пензенской области.

Законом, принятым в ходе 9-й очередной сессии регионального парламента 21 июня, также уточнено понятие «Подрядчик», которое было введено региональным законом о поддержке обманутых дольщиков от 31 августа 2017 года.

Теперь под ним понимается юридическое лицо, выполняющее работы по договору подряда, заключенному с новым застройщиком в целях завершения проблемного объекта, или компания, заключившая договор подряда с новым застройщиком в целях завершения строительства проблемного объекта в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

По словам врио председателя правительства Пензенской области Андрея Кулинцева, представлявшего законопроект, общая сумма средств, необходимая для завершения строительства, в настоящее время оценивается в 816 млн. рублей.

Документ, за который присутствующие на сессии депутаты проголосовали единогласно, вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в Пензенской области приостановлено строительство шести объектов долевого строительство, застройщиком пяти из которых являются ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд». Обе компании признаны банкротами. Всего заключено 1 тыс. 476 договоров долевого участия.

Региональным законом о поддержке обманутых дольщиков от 31 августа 2017 года был предусмотрен механизм, согласно которому новый застройщик, согласившийся на достройку проблемных домов, может на льготных условиях получить земельные участки. Благодаря этому планируется завершить первую очередь дома в микрорайоне «Лукоморье» в селе Засечном, первый этап строительства дома в Райках, а также по одному дому на улицах 8 Марта и Ново-Казанской.

В то же время пока не найдены желающие достроить за счет предоставления участков следующие объекты: вторую очередь домов в «Лукоморье» и Райках, а также дома на улице Рахманинова и в Сосновке.