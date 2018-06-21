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В Пензе ввели ежемесячные выплаты для обманутых дольщиков, снимающих жилье

10:23 | 21.06.2018 | Общество

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Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Новая мера поддержки обманутых дольщиков, предполагающая перечисление им ежемесячных выплат за наем жилья при соблюдении ряда условий, будет оказываться в Пензенской области. Соответствующие изменения внесены в региональный закон в ходе 9-й очередной сессии Законодательного собрания области в четверг, 21 июня.

В Пензе ввели ежемесячные выплаты для обманутых дольщиков, снимающих жилье. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документом определено, что выплата полагается участникам долевого строительства, направившим на покупку квартиры материнский капитал, его часть и (или) оплатившим полностью или частично за счет кредитных либо заемных средств жилье, которое находится в ипотеке или залоге.

Ежемесячная денежная выплата будет предоставляться при отсутствии жилых помещений, принадлежащих обманутому дольщику, членам его семьи на праве собственности.

Данная мера поддержки будет оказываться в период завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта.

Она не предусмотрена при проживании в квартире по договору найма или поднайма, заключенному с близкими родственниками, к которым относятся родители, дети, братья и сестры, дедушки и бабушки, а также внуки.

Размер выплаты будет равен сумме, предусмотренной договором найма. Однако он не может превышать: для одиноко проживающих дольщиков, семей из двух и трех человек — 7 тыс. 400 рублей, из четырех и более — 8 тыс. 600 рублей.

По данным регионального парламента, на первую сумму могут претендовать 55 семей, на вторую — 29. Общий объем средств, который потребуется до 31 декабря 2020 года, к которому планируется ввести в эксплуатацию проблемные дома, составляет свыше 20 млн. рублей.

Порядок предоставления выплаты будет установлен правительством Пензенской области.

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Законопроект принят присутствующими на сессии депутатами единогласно.

Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 суток после дня официального опубликования закона.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в Пензенской области приостановлено строительство шести многоквартирных домов, возведением пяти из которых занимались ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд» — обе компании признаны банкротами. Заключено 1 тыс. 476 договоров долевого участия.

Новая мера поддержки введена в рамках исполнения поручения полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, которое он дал в ходе визита в Пензу 1 февраля 2018 года.

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