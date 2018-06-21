В Пензе ввели ежемесячные выплаты для обманутых дольщиков, снимающих жилье Общество

Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Новая мера поддержки обманутых дольщиков, предполагающая перечисление им ежемесячных выплат за наем жилья при соблюдении ряда условий, будет оказываться в Пензенской области. Соответствующие изменения внесены в региональный закон в ходе 9-й очередной сессии Законодательного собрания области в четверг, 21 июня.

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Документом определено, что выплата полагается участникам долевого строительства, направившим на покупку квартиры материнский капитал, его часть и (или) оплатившим полностью или частично за счет кредитных либо заемных средств жилье, которое находится в ипотеке или залоге.

Ежемесячная денежная выплата будет предоставляться при отсутствии жилых помещений, принадлежащих обманутому дольщику, членам его семьи на праве собственности.

Данная мера поддержки будет оказываться в период завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта.

Она не предусмотрена при проживании в квартире по договору найма или поднайма, заключенному с близкими родственниками, к которым относятся родители, дети, братья и сестры, дедушки и бабушки, а также внуки.

Размер выплаты будет равен сумме, предусмотренной договором найма. Однако он не может превышать: для одиноко проживающих дольщиков, семей из двух и трех человек — 7 тыс. 400 рублей, из четырех и более — 8 тыс. 600 рублей.

По данным регионального парламента, на первую сумму могут претендовать 55 семей, на вторую — 29. Общий объем средств, который потребуется до 31 декабря 2020 года, к которому планируется ввести в эксплуатацию проблемные дома, составляет свыше 20 млн. рублей.

Порядок предоставления выплаты будет установлен правительством Пензенской области.

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Законопроект принят присутствующими на сессии депутатами единогласно.

Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 суток после дня официального опубликования закона.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в Пензенской области приостановлено строительство шести многоквартирных домов, возведением пяти из которых занимались ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд» — обе компании признаны банкротами. Заключено 1 тыс. 476 договоров долевого участия.

Новая мера поддержки введена в рамках исполнения поручения полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, которое он дал в ходе визита в Пензу 1 февраля 2018 года.