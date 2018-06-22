Жители Пензенской области присоединились к акции «Свеча памяти» Общество

Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Жители Пензы и районов области присоединились к международной акции «Свеча памяти», которая ежегодно проводится накануне Дня памяти и скорби.

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В региональном центре неравнодушные горожане собрались у монумента воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы. Среди них были ветераны, представители власти и общественных организаций, школьники и студенты.

Обращаясь к собравшимся, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев призвал молодежь беречь память о тех, кто защитил Родину ценой своей жизни.

«Мы с большим трудом одержали величайшую победу. Я искренне желаю вам, чтобы вы никогда не познали страшного горя, того, что пришлось испытать нам», — сказал он.

В память о тех, кто не вернулся домой с поля боя, участники акции зажгли принесенные с собой свечи.

Подобные акции прошли во всех районах Пензенской области.