Пензенские активисты РГО соберутся на месте установки памятника Лаврентию Загоскину Общество

Пенза, 24 июня 2018. PenzaNews. Председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов предложил провести следующее заседание членов организации на месте установки памятника морскому офицеру, исследователю Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентию Загоскину, который планируется разместить на аллее музея народного творчества.

Фото: Сергей Демин, пензенское региональное отделение РГО

Он пояснил, что бронзовый бюст к концу лета изготовит скульптор Илья Порватов, а подрядная организация в ближайшее время приступит к благоустройству площадки на аллее.

Кроме того, выступая на расширенном заседании совета областного отделения РГО, Игорь Пантюшов озвучил план мероприятий в рамках проекта «Экологический десант «Зеленой волны», который стартует 1 июля.

Как сообщает пресс-служба реготделения Русского географического общества, предусмотрены геоэкологические молодежные экспедиции, рейды, акции и большая исследовательская работа.