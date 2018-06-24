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Пензенские активисты РГО соберутся на месте установки памятника Лаврентию Загоскину

10:20 | 24.06.2018 | Общество

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Пенза, 24 июня 2018. PenzaNews. Председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов предложил провести следующее заседание членов организации на месте установки памятника морскому офицеру, исследователю Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентию Загоскину, который планируется разместить на аллее музея народного творчества.

Пензенские активисты РГО соберутся на месте установки памятника Лаврентию Загоскину

Фото: Сергей Демин, пензенское региональное отделение РГО

Он пояснил, что бронзовый бюст к концу лета изготовит скульптор Илья Порватов, а подрядная организация в ближайшее время приступит к благоустройству площадки на аллее.

Кроме того, выступая на расширенном заседании совета областного отделения РГО, Игорь Пантюшов озвучил план мероприятий в рамках проекта «Экологический десант «Зеленой волны», который стартует 1 июля.

Как сообщает пресс-служба реготделения Русского географического общества, предусмотрены геоэкологические молодежные экспедиции, рейды, акции и большая исследовательская работа.

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