EN
15:59:20 Среда, 27 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Губернатор поздравил пензенскую молодежь с праздником

14:04 | 27.06.2018 | Общество

Печать

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем молодежи, который отмечается в среду, 27 июня.

Губернатор поздравил пензенскую молодежь с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Молодость — прекрасная пора надежд, замыслов и свершений, время выбора будущей профессии, первых шагов к творческим и спортивным высотам. Радует, что многие из вас стремятся мыслить и поступать по-новому, не боясь перемен, отказываться от сложившихся стереотипов, смело браться за решение инновационных задач», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что это поможет молодым людям проявить себя в науке, предпринимательстве, промышленности сельском хозяйстве, в сферах образования, здравоохранения и культуры.

«Ваши сегодняшние достижения — залог грядущего могущества и процветания Отечества. Важно, что вы чувствуете личную причастность к судьбе Родины и ответственность за нее. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в учебе и труде на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Загрузка...
Читайте также
Водолазы извлекли из Суры тело утонувшего мужчины Дома на трех улицах в центре Пензы остались без воды
В Пензенской области 21-летнюю женщину осудили за интимную связь со школьником Жителя Башмаковского района будут судить за попытку дать взятку полицейскому
Глава Пензы рекомендовал дополнить аптечку в зоне отдыха у больницы №6 Виктор Луговской вновь будет играть за пензенский «Дизель»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама