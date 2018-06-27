Губернатор поздравил пензенскую молодежь с праздником Общество

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем молодежи, который отмечается в среду, 27 июня.

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«Молодость — прекрасная пора надежд, замыслов и свершений, время выбора будущей профессии, первых шагов к творческим и спортивным высотам. Радует, что многие из вас стремятся мыслить и поступать по-новому, не боясь перемен, отказываться от сложившихся стереотипов, смело браться за решение инновационных задач», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что это поможет молодым людям проявить себя в науке, предпринимательстве, промышленности сельском хозяйстве, в сферах образования, здравоохранения и культуры.

«Ваши сегодняшние достижения — залог грядущего могущества и процветания Отечества. Важно, что вы чувствуете личную причастность к судьбе Родины и ответственность за нее. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в учебе и труде на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.