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Самым впечатляющим в Пензе для меня стал «Дом Вероники» — Татевик Костандян

11:42 | 29.06.2018 | Общество

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Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Корреспондент армянской региональной телекомпании «9 алик» Татевик Костандян, которая с 6 июня находится на стажировке в Пензе в рамках проекта «Гранатово-березовый коктейль», назвала самым впечатляющим местом города активный пансион для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

Самым впечатляющим в Пензе для меня стал «Дом Вероники» — Татевик Костандян

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я скажу, что меня очень впечатлило в Пензе. Это не картинная галерея, а кое-что другое, что я потом буду всю жизнь вспоминать. Это «Дом Вероники». [...] Вы не представляете, как меня заворожили эти ребята. Я с ними пообщалась, подружилась и, честное слово, очень полюбила. […] В Армении я подобных проектов не знаю. Очень хочу, когда вернусь обратно домой, достучаться до всех и сказать, что нам тоже это необходимо. Я думаю, это очень-очень важно. Горжусь вами и стыдно, что у нас такого еще нет», — сказала она в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

По словам журналистки, она познакомилась со студентами пансиона на фестивале народных ремесел и промыслов «Канитель», где помогала им раздавать листовки, и в тот же день впервые побывала в «Доме Вероники».

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Татевик Костандян отметила, что тогда решила приехать вновь и взять интервью у студентки центра для инвалидов «Квартал Луи» Екатерины Дементьевой, чтобы затем опубликовать его в молодежной газете «Деловой» в рамках проекта «Гранатово-березовый коктейль».

По ее признанию, до общения с инвалидами ее тревожило то, что они не будут ей рады и окажутся закомплексованными, однако пензенский фотограф Гаяне Авдалян, которая поддерживает теплые отношения со студентами «Дома Вероники» и «Квартала Луи», рассеяла все опасения.

«Одна девочка в «Доме Вероники» подарила мне очень дорогую для нее вещь — кофту, которую надевала лишь однажды, когда была с родителями. Я разрыдалась, не могу передать, что я чувствовала. Ради нее, чтобы не потерять связь, я зарегистрировалась [в соцсети] «ВКонтакте», хотя не планировала этого делать. Оказалось, что, когда я была там второй раз, случайно оставила резинку для волос. Она сказала, что будет ее хранить до моего следующего визита. Думаю, что теперь я просто обязана вернуться в Пензу, я же обещала. Думаю, что у меня получится», — добавила Татевик Костандян.

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