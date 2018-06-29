Журналисты из Армении напомнили, что Россия всегда являлась другом их страны Общество

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Россия для Армении всегда являлась и остается другом. Такое общее мнение ИА «PenzaNews» высказали корреспондент региональной телекомпании «9 алик» Татевик Костандян и член Союза журналистов Армении, корреспондент изданий «Аспарез» и «Женщина и политика» Диана Бахшян, которые находятся в Пензе на стажировке в рамках проекта «Гранатово-березовый коктейль».

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«Россия для Армении — друг. Всю жизнь мы это слышим и понимаем. Тем более это христианская страна», — сказала Диана Бахшян.

«Старшее поколение прекрасно знает русский язык, у них в речи встречаются постоянно русские слова, например, в быту — холодильник, телевизор. Даже имена многие говорят на русский манер», — пояснила она.

В свою очередь Татевик Костандян подчеркнула, что тесные дружеские отношения между двумя странами сложились исторически, и армяне не представляют других вариантов.

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«Россия не может быть для нас не другом, потому что мы так воспитаны. [...] Мы любим Россию и надеемся, что это взаимно. Думаю, нам будет хорошо вместе работать в международных проектах; мы поймем, что, кроме Европы и чего-то другого, друг у друга есть мы», — отметила собеседница агентства.

При этом она обратила внимание на важную роль СМИ, которые должны способствовать тому, чтобы граждане обоих государств больше узнавали о жизни друга друга.

«Думаю, что у нас мало информации о вас, а у вас — о нас. Мы совсем не пишем друг про друга и, когда встречаемся, ничего не знаем, кроме, может быть, серьезных происшествий. От этого появляются стереотипы. Их много и у вас, и у нас. Если бы мы больше писали друг о друге, они бы быстро разрушились», — сказала журналистка.