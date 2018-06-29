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Объединению «ПензаХобби» переданы помещения на улице Октябрьской

15:38 | 29.06.2018 | Общество

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Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Депутаты городской думы большинством голосов поддержали передачу в безвозмездное пользование помещений в здании №6 на улице Октябрьской автономной некоммерческой организации «ПензаХобби» в ходе 46-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 29 июня.

Объединению «ПензаХобби» переданы помещения на улице Октябрьской

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба гордумы, в проект соответствующего решения было решено внести изменение — помещения передаются не на неопределенный срок, как планировалось изначально, а на 11 месяцев.

В этот период НКО предстоит доказать, что основной акцент в своей работе организация делает на бесплатном обучении детей-инвалидов, детей из многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а не на платных курсах.

В проекте решения уточняется, что речь идет о части здания общей площадью более 275 кв. метров для размещения инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца».

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