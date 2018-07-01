Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» с начала года превысило 6,3 млн.

Пенза, 1 июля 2018. PenzaNews. Количество просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» с 1 января по 30 июня 2018 года превысило 6,3 млн. Об этом свидетельствуют данные сервиса статистики Google Analytics.
Согласно имеющимся цифрам, количество пользователей за первое полугодие составило около 883 тыс., при этом зафиксировано свыше 2 млн. сеансов, длительность которых в среднем была более 5 минут.
Другой сервис статистики — «Яндекс.Метрика» — показывает почти идентичные Google Analytics данные. За полгода количество посетителей составило около 877 тыс., просмотров — примерно 6,5 млн. При этом показатель средней продолжительности визита больше, чем у Google Analytics — свыше 8 с половиной минут.
Посещаемость сайта ИА «PenzaNews» в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась. «Яндекс.Метрика» зафиксировала более 185 тыс. пользователей, почти такие же цифры у Google Analytics и Liveinternet. Количество просмотров новостного ресурса за месяц, согласно сведениям всех трех измерителей сетевой аудитории, составило более 1 млн.
По данным Google Analytics за период с января по июнь 2018 года, безоговорочное лидерство в первой десятке стран, с территории которых посещают сайт ИА «PenzaNews», удерживает Россия — около 93%. Кроме того, интернет-ресурс интересен пользователям из США, Чехии, Украины, Казахстана, Финляндии, Белоруссии, Швеции, Нидерландов и Швейцарии.
Больше всего сайт независимого агентства «PenzaNews» за полгода посещали с компьютеров — свыше 72%, со смартфонов заходили около 25% пользователей, с планшетов — более 3%.
Соотношение мужчин и женщин по показателю «Сеансы» с января по июнь составило 53% против 47%. При этом посетителями сайта ИА «PenzaNews» являются люди преимущественно молодого и среднего возраста, которые во всем мире считаются наиболее активной и платежеспособной аудиторией.
Так, за первые 6 месяцев 2018 года больше всего пользователей было в возрасте от 25 до 34 лет (29%) и от 35 до 44 лет (25%). Количество посетителей от 45 до 54 лет составило 19%, от 55 до 64 лет — 14%. Аудитория так называемых «крайних возрастных границ» сравнительно небольшая: 7% — это молодые люди от 18 до 24 лет, 6% — пенсионеры в категории 65+.
«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.
Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram. Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.
За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано более 125 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.
Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.
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