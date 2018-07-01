Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» с начала года превысило 6,3 млн. Общество

Пенза, 1 июля 2018. PenzaNews. Количество просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» с 1 января по 30 июня 2018 года превысило 6,3 млн. Об этом свидетельствуют данные сервиса статистики Google Analytics.

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Согласно имеющимся цифрам, количество пользователей за первое полугодие составило около 883 тыс., при этом зафиксировано свыше 2 млн. сеансов, длительность которых в среднем была более 5 минут.

Другой сервис статистики — «Яндекс.Метрика» — показывает почти идентичные Google Analytics данные. За полгода количество посетителей составило около 877 тыс., просмотров — примерно 6,5 млн. При этом показатель средней продолжительности визита больше, чем у Google Analytics — свыше 8 с половиной минут.

Посещаемость сайта ИА «PenzaNews» в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась. «Яндекс.Метрика» зафиксировала более 185 тыс. пользователей, почти такие же цифры у Google Analytics и Liveinternet. Количество просмотров новостного ресурса за месяц, согласно сведениям всех трех измерителей сетевой аудитории, составило более 1 млн.

По данным Google Analytics за период с января по июнь 2018 года, безоговорочное лидерство в первой десятке стран, с территории которых посещают сайт ИА «PenzaNews», удерживает Россия — около 93%. Кроме того, интернет-ресурс интересен пользователям из США, Чехии, Украины, Казахстана, Финляндии, Белоруссии, Швеции, Нидерландов и Швейцарии.

Больше всего сайт независимого агентства «PenzaNews» за полгода посещали с компьютеров — свыше 72%, со смартфонов заходили около 25% пользователей, с планшетов — более 3%.

Соотношение мужчин и женщин по показателю «Сеансы» с января по июнь составило 53% против 47%. При этом посетителями сайта ИА «PenzaNews» являются люди преимущественно молодого и среднего возраста, которые во всем мире считаются наиболее активной и платежеспособной аудиторией.

Так, за первые 6 месяцев 2018 года больше всего пользователей было в возрасте от 25 до 34 лет (29%) и от 35 до 44 лет (25%). Количество посетителей от 45 до 54 лет составило 19%, от 55 до 64 лет — 14%. Аудитория так называемых «крайних возрастных границ» сравнительно небольшая: 7% — это молодые люди от 18 до 24 лет, 6% — пенсионеры в категории 65+.

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«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook , а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано более 125 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.