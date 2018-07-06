В Пензе представителя СМИ не пустили на заседание в Заксобрании, где голосовали о пенсиях Общество

Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Руководитель аппарата Законодательного собрания Пензенской области Наталья Новичкова запретила фотокорреспонденту независимого информагентства «PenzaNews» Максиму Костюшину присутствовать на заседании президиума регионального парламента с участием спикера Валерия Лидина, где депутаты голосовали по вопросу одобрения или неодобрения правительственной инициативы об увеличении пенсионного возраста.

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Информация о том, что представителя СМИ не пускают в зал заседаний, поскольку мероприятие якобы носит «закрытый характер», а журналисты на него не приглашались, поступила в редакцию за несколько минут до его начала.

Главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин попытался оперативно связаться по мобильному телефону с председателем Законодательного собрания региона, лидером пензенских единороссов Валерием Лидиным, однако на звонок ответила секретарь Людмила Перова.

Она пояснила, что ее руководитель находится на мероприятии, которое началось в 15.00, однако, услышав, что имеет дело с журналистом, тут же сообщила о якобы плохой слышимости и попросила перезвонить, при этом на некоторые вопросы собеседница все же отвечала.

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При повторном звонке Людмила Перова предложила Павлу Полосину пообщаться с главой аппарата облпарламента Натальей Новичковой, которая, как было ясно из беседы, находилась неподалеку, но через непродолжительное время стало понятно, что она не желает контактировать по этому вопросу, поскольку «уже разговаривала».

В ходе дальнейшей беседы с Людмилой Перовой главный редактор ИА «PenzaNews» несколько раз просил ее дать прямой ответ на вопрос, является ли деятельность органа законодательной власти открытой или закрытой для СМИ, однако он так и не прозвучал.

В свою очередь собеседница попыталась сначала выведать, откуда редакция агентства узнала о мероприятии в Заксобрании, затем несколько раз сообщила, что проходит заседание не президиума, а рабочей группы, причем закрытое, а потом и вовсе бросила трубку.