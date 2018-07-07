Белозерцев сообщил о совещании по проблеме дольщиков, но умолчал о его результатах Общество

Пенза, 7 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что провел совещание по проблеме обманутых дольщиков с участием застройщиков и арбитражных управляющих, не уточнив при этом, каких именно договоренностей удалось достичь.

Фото: Twitter.com/BelozercevIA

«Как и планировал, провел совещание по проблеме дольщиков. Приняв прогрессивный закон по защите людей, мы продолжаем работать над решением технических вопросов, связанных с завершением проблемных домов. Общаемся с застройщиками, арбитражными управляющими, чтобы четко видеть всю картину», — написал он в «Твиттере».

Как и планировал,провел совещание по проблеме дольщиков.Приняв прогрессивный закон по защите людей,мы продолжаем работать над решением технических вопросов,связанных с завершением проблемных домов.Общаемся с застройщиками,арбитражными управляющими,чтобы четко видеть всю картину. pic.twitter.com/qfuR3ExM8h — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) July 6, 2018

На кадрах, которыми сопровождается эта запись в микроблоге, видно, что по левую руку от главы региона за столом сидят, в частности, председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и его заместитель Дмитрий Семенов, по правую — руководитель производственно-коммерческой фирмы «Термодом» Рафик Ибрагимов и директор по общим вопросам ООО «Жилстрой» Ильдар Акчурин.

По имеющимся данным, журналисты на совещание по социально значимой проблеме не приглашались.

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На портале правительства Пензенской области какая-либо информация как в целом о состоявшейся встрече, так и об ее итогах отсутствует. Нет ее и на сайте Госжилстройтехинспекции региона, где размещаются протоколы совещаний по теме дольщиков — последний из них датирован 3 июля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2017 года в Пензенской области был принят региональный закон, предусматривающий механизм предоставления земельных участков без торгов компаниям, взявшимся за достройку проблемных домов в рамках масштабного инвестиционного проекта. При этом определено, что инвестпроект признается масштабным распоряжением губернатора.

До настоящего времени ни по одному из проблемных объектов такой документ не подписан, работы на стройплощадках не возобновлены.