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В Пензе перевозчик оштрафован на 75 тыс. рублей из-за падения пассажира в автобусе

12:39 | 09.07.2018 | Общество

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Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Штраф в 75 тыс. рублей назначен перевозчику, название которого не уточняется, в связи с многочисленными нарушениями, выявленными в ходе проверки, проведенной по факту падения пассажира в Пензе.

В Пензе перевозчик оштрафован на 75 тыс. рублей из-за падения пассажира в автобусе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«10 февраля в 13.00 работающий на индивидуального предпринимателя водитель автобуса, следовавшего по маршруту №80, напротив дома №152Б на проспекте Строителей допустил падение пассажира. Тот получил ушиб мягких тканей головы», — сообщили ИА «PenzaNews» в Нижне-Волжском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В Ространснадзоре отметили, что в результате внеплановой проверки были выявлены нарушения в учете путевых листов и ведении графиков работы водителей.

Кроме того, в управлении добавили, что перевозчик не обеспечивал проведение предварительных медосмотров, инструктажа по специфике работы, а также сверки с Госавтоинспекцией по участию в ДТП водителей-наставников.

«Предприниматель вину не признал, а его защитник попытался оспорить каждое зафиксированное нарушение. Однако суд опроверг его доводы и согласился с позицией Ространснадзора, что выявленные нарушения лицензионных требований в своей совокупности влекут возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан», — уточнили в ведомстве.

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