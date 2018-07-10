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В двух селах Шемышейского и Сердобского района введен карантин по бешенству

12:28 | 10.07.2018 | Общество

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Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Село Александро-Богдановка Шемышейского района и территория, ограниченная улицами Пахомовка, Ладыженка, Масловка и Горшкова, в селе Секретарка Сердобского района Пензенской области объявлены неблагополучными по бешенству животных с наложением карантина на два месяца.

В двух селах Шемышейского и Сердобского района введен карантин по бешенству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее постановление губернатор Иван Белозерцев подписал в понедельник, 9 июля.

Эпизоотическим очагом по бешенству признаны два подворья.

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Документом утвержден план мероприятий по ликвидации заболевания в неблагополучных пунктах. В него входят осуществление контроля за соблюдением карантина больных и потенциально зараженных животных, вакцинация и изолирование здоровых особей после карантина, а также вакцинация лиц, имевших контакт с опасными зверями.

В случае выявления кошек и собак, подозреваемых в заболевании, определено провести их усыпление, а трупы со шкурой кремировать.

Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области, территории которых признаны неблагополучными пунктами, рекомендовано принять участие в исполнении плана.

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