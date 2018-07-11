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Сотрудники МЧС объяснили отдыхающим, где можно купаться в «Спутнике»

11:45 | 11.07.2018 | Общество

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Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Сотрудники подразделений государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Пензенской области объяснили отдыхающим, где именно в «Спутнике» разрешено купание, в ходе рейда, состоявшегося вечером 10 июля.

Сотрудники МЧС объяснили отдыхающим, где можно купаться в «Спутнике». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они напомнили, что на береговой линии расположены только два оборудованных официальных пляжа — бесплатный «Парк «Спутника» и платный «Остров». От купания в других местах инспекторы попросили отдыхающих воздержаться.

Особое внимание они обратили на то, что запрещено плавать неподалеку от пляжа — в глубокой технической зоне рядом с пирсом, куда подходят гидроциклы и маломерные суда.

Там выставлены таблички о запрете купания, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

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