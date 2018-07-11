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В двух районах Пензенской области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность

15:31 | 11.07.2018 | Общество

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Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Белинском и Пачелмском районах Пензенской области в период с 12 по 17 июля в связи с установившейся сухой и жаркой погодой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В двух районах Пензенской области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве отметили, что на остальных территориях в этот период ожидается сохранение высокой пожароопасности.

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Кроме того, в пресс-службе напомнили о том, что во избежание возникновения пожара не стоит заезжать в лес на транспортных средствах, разводить костер, поджигать сухую траву, бросать зажженные спички или сигареты, а также пользоваться любыми пиротехническими изделиями.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 13 муниципальных образованиях Пензенской области действует особый противопожарный режим.

В частности, меры предосторожности усилены в Колышлейском, Нижнеломовском, Камешкирском, Лунинском, Неверкинском, Малосердобинском, Никольском, Каменском, Пензенском, Вадинском, Земетчинском и Кузнецком районах, а также в Кузнецке.

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