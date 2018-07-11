Утин сменит Кузнецова на посту директора МКУ «Рекламная служба города Пензы» Общество

Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Александр Утин сменит Константина Кузнецова на посту директора муниципального казенного учреждения «Рекламная служба города Пензы». Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, к исполнению обязанностей новый руководитель, который до назначения возглавлял отдел обеспечения функционирования городского хозяйства администрации Пензы, приступит с четверга, 12 июля.

На вопрос ИА «PenzaNews» о возможных причинах такого кадрового решения Константин Кузнецов отметил, что не может комментировать действия руководства.

Он также добавил, что пока не решил, в какой именно сфере намерен продолжить свою трудовую деятельность.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший вторник, 11 июля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии обратил внимание подчиненных на выявленные факты нерационального расходования бюджетных средств и ресурсов.

При этом он озвучил конкретные примеры, один из которых касался деятельности МКУ «Рекламная служба города Пензы».

По словам Виктора Кувайцев, руководитель учреждения реализовал схему закупки оборудования через частную фирму таким образом, что оно для мэрии обошлось вдвое дороже, чем если бы приобреталось напрямую.

В ходе совещания глава администрации Пензы пообещал, что в тот же день примет соответствующие решения по всем ставшим ему известным фактам.