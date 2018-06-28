Прекращено производство по делу о банкротстве «Пензалифта» Экономика

Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Судья Арбитражного суда Пензенской области Елена Карпова прекратила производство по делу о признании несостоятельным (банкротом) специализированного муниципального унитарного предприятия «Пензалифт» по иску Федеральной налоговой службы в минувшую среду, 27 июня. Об этом сообщается на сайте суда.

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По информации, распространенной пресс-службой администрации Пензы, предприятие продолжает стабильно работать и выполнять работы по техническому обслуживанию лифтов, а также по обработке дерева и металла — в частности, занимается изготовлением лавочек и беседок.

«Выпускаемая СМУП «Пензалифт» продукция пользуется спросом, так как качество находится на высоком уровне. Изготовленные изделия можно увидеть как в скверах города Пензы и Заречного, так и на придомовых территориях», — говорится в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале октября 2017 года стало известно, что дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт» достигла примерно 100 млн. рублей. После этого Виктор Воробьев освободил пост директора предприятия. На данную должность была назначена Марина Литвинова.

9 октября мэр Виктор Кувайцев заявил, что, по предварительной информации, руководство «Пензалифта» целенаправленно вело СМУП к банкротству.

27 октября на сессии гордумы замглавы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко признал, что угроза банкротства есть, однако он оценил ее как небольшую.

Вместе с тем Арбитражный суд Пензенской области принял к рассмотрению заявление Федеральной налоговой службы о признании предприятия «Пензалифт» банкротом. Разбирательство неоднократно откладывалось.