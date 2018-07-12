Прокуратура сообщила о выявленных с начала года нарушениях при строительстве жилья в Пензе Общество

Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области обнародовала сведения о многочисленных нарушениях при возведении многоквартирных домов, выявленных в ходе проверок, проведенных сотрудниками надзорного ведомства в первом полугодии 2018 года.

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Так, в частности, было установлено, что на сайте ОАО «Пензпромстрой» отсутствует документация, свободный доступ к которой на основании федерального законодательства должен обеспечить застройщик.

Кроме того, выявлены факты неполного размещения необходимой документации, в связи с чем руководителям строительных предприятий, допустившим нарушения, внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

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В отношении генеральных директоров ООО «Солнечный город» и ООО «Гарант-Строй-Заказ» возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение объема и порядка опубликования в СМИ сведений об изменении проектной декларации и иной документации, предоставление которой предусмотрено законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Также были установлены факты нарушения ООО «ИСК «Альянс», МУП «Пензгорстройзаказчик» и ООО «Солнечный город» сроков обращения в органы местного самоуправления за продлением действия разрешений на строительство, в связи с чем прокурорами внесены представления.

Помимо этого, выявлялись факты несоответствия условий договоров долевого участия действующему законодательству, по которым приняты меры прокурорского реагирования.

По результатам рассмотрения постановления прокурора Ленинского района Пензы генеральный директор ОАО «Пензастрой» Валентин Журавлев привлечен к административной ответственности за включение в договоры долевого участия в строительстве условий, ущемляющих права потребителей.

Региональной прокуратурой также проведена проверка Госжилстройтехинспекции Пензенской области. В ходе нее выявлены многочисленные факты нарушений закона и неэффективной реализации контрольных полномочий, в том числе отсутствие плановых проверок застройщиков в 2016–2017 годах.

Кроме того, Госжилстройтехинспекцией несвоевременно направлялись вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях для принудительного взыскания штрафа, допускались нарушения при ведении реестра обманутых дольщиков.

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В этой связи прокурором региона Натальей Канцеровой председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. В итоге три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Всего в 2018 году при проведении прокурорских проверок в сфере долевого участия в строительстве многоквартирных домов выявлено 67 нарушений законов, для устранения которых внесено 27 представлений. По результатам их рассмотрения 14 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, два — к административной.

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в следственные органы направлено два материала прокурорских проверок. В результате возбуждено два уголовных дела, расследование которых находится на контроле органов прокуратуры.