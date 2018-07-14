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В «Спутнике» 15 июля накачают мяч размером с 7-этажный дом

14:56 | 14.07.2018 | Общество

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Пенза, 14 июля 2018. PenzaNews. Акция «Супермяч», в рамках которой будет накачан футбольный мяч диаметром 20 метров, состоится на набережной города «Спутник» в селе Засечном Пензенской области в последний день мундиаля, 15 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил президент благотворительного фонда «Оберег», являющегося инициатором проекта, Максим Куликов.

В «Спутнике» 15 июля накачают мяч размером с 7-этажный дом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что конструкцию, взятую в аренду у челябинской фирмы «Небо», намечено надуть в 16.00, а сам процесс зафиксировать на видео, поскольку мяч по размеру претендует на рекорд России.

Максим Куликов напомнил, что акцию не удалось провести в Пензе 12 июня, как это планировалось, в связи с чем представители книги рекордов Гиннесса, приглашенные для фиксации рекорда, наложили на инициаторов проекта штраф в размере 16 тыс. фунтов стерлингов.

По его словам, в настоящий момент с ними ведутся переговоры.

«Мы надували его в Челябинске на стадионе «Центральный» в тестовом режиме, после этого конструкция была немного усовершенствована. Можно сказать, что впервые мяч накачают в Пензе», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», футбольный мяч диаметром 20 метров планировалось накачать на Юбилейной площади в Пензе в рамках празднования Дня России и Дня города 12 июня с привлечением 2 тыс. волонтеров. Организаторы намеревались установить два рекорда Гиннесса.

Примерно за две недели до предполагаемого события заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов сообщил, что из соображений безопасности мяч необходимо протестировать перед акцией. При этом, по его словам, даже в случае успешного испытания дата будет перенесена на 14 июня.

В итоге шоу по надуванию гигантского шара в Пензе так и не состоялось.

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