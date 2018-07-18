Пензенский школьник представит проект благоустройства на всероссийском конкурсе Общество

Москва, 18 июля 2018. PenzaNews. Учащийся лицея архитектуры и дизайна №3 Пензы Всеволод Алексеев представит проект по благоустройству на очном этапе всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города», который состоится в Общественной палате РФ в Москве с 19 по 20 июля.

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Конкурс направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливой молодежи, активно участвующей в планировании и создании проектов преображения городской среды.

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Предусмотрено четыре номинации: «Благоустройство дворов, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья», «Общественные пространства», «Благоустройство территорий при учебных заведениях» и «Малые архитектурные формы».

Заочный этап проходил с марта по июнь 2018 года. В нем приняли участие более 1,5 тыс. человек из 85 субъектов РФ, 500 из них были отобраны для участия в очном туре.

Помимо защиты проектов, конкурсанты примут участие в экскурсионной программе по парку «Зарядье», где будет проходить международный московский «Урбан-форум», сообщает пресс-служба регионального Минобразования.