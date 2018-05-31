EN
22:21:36 Четверг, 31 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На Олимпийской аллее в Пензе разместили зону отдыха «Торосы»

14:14 | 31.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Арт-объект «Торосы», представляющий собой необычную зону отдыха, размещен на Олимпийской аллее в Пензе.

На Олимпийской аллее в Пензе разместили зону отдыха «Торосы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Три деревянные скамейки с навесами от ветра расположены среди деревьев неподалеку от основной дорожки аллеи. Они спроектированы членами архитектурного бюро «Вещь!» и изготовлены на средства гранта, который дизайнер объединения Юлия Козлова выиграла на молодежном форуме «Таврида-2016».

От плиточной дорожки, которая проходит перпендикулярно асфальтированной, путь к зоне отдыха выложен спилами деревьев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», арт-объект «Торосы» планировалось разместить на воде, но позднее он был адаптирован для суши. Конструкцию изготовила компания «Новые технологии».

Изначально планировалось, что конструкция будет установлена на Олимпийской аллее Пензы в середине сентября 2017 года.

Загрузка...
Читайте также
Иван Белозерцев занял 25 строчку медиарейтинга губернаторов по теме ЖКХ Уголовное дело возбуждено по факту убийства жительницы Иссы
В Пензе дорожный конфликт закончился штрафом в 5 тыс. рублей Пензенская актриса Альбина Смелова стала заслуженной артисткой России
В Лунино молодой мужчина умер от удара током Пензенцы проверили здоровье в рамках акции «Спасибо, что не курите»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама