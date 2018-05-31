На Олимпийской аллее в Пензе разместили зону отдыха «Торосы» Общество

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Арт-объект «Торосы», представляющий собой необычную зону отдыха, размещен на Олимпийской аллее в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Три деревянные скамейки с навесами от ветра расположены среди деревьев неподалеку от основной дорожки аллеи. Они спроектированы членами архитектурного бюро «Вещь!» и изготовлены на средства гранта, который дизайнер объединения Юлия Козлова выиграла на молодежном форуме «Таврида-2016».

От плиточной дорожки, которая проходит перпендикулярно асфальтированной, путь к зоне отдыха выложен спилами деревьев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», арт-объект «Торосы» планировалось разместить на воде, но позднее он был адаптирован для суши. Конструкцию изготовила компания «Новые технологии».

Изначально планировалось, что конструкция будет установлена на Олимпийской аллее Пензы в середине сентября 2017 года.