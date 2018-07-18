В Пензе наметили план решения проблем с реконструкцией площади Ленина Общество

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Единая позиция относительно решения проблем, возникших на начальном этапе масштабной реконструкции площади имени В.И. Ленина в Пензе, выработана в ходе совещания с участием представителей власти, ООО «Горводоканал», подрядной компании «Техстрой» и других заинтересованных лиц, состоявшегося в мэрии в среду, 18 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«Рассматривались вопросы, связанные с ремонтом инженерных сетей, проложенных в теле площади. Каждая заинтересованная сторона высказала свое видение решения проблемы. После обсуждения деталей была выработана и согласована единая позиция», — пояснили в мэрии, не уточнив при этом, в чем именно она заключается.

В пресс-службе добавили, что глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе совещания обратил особое внимание на то, что темпы работ на объекте снижаться не должны.

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Реконструкция площади имени В.И. Ленина

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 июня 2018 года управление капитального строительства Пензы и ООО «Техстрой» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту площади имени В.И. Ленина. Его цена составила 78 млн. 580 тыс. 90 рублей. Финансирование работ будет осуществляться из средств муниципального бюджета.

Предполагаемая дата завершения капремонта — 1 декабря 2018 года.

Проект, в соответствии с которым намечено преобразить данную территорию, разработан с учетом концепции благоустройства общественных пространств Пензы, согласованной КБ «Стрелка».

На начальном этапе реконструкции стало известно о проблеме с изношенностью водопровода диаметром 400 мм вдоль площади. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил найти оптимальное решение с учетом срока выполнения и требуемых финансов.