«Единая Россия» получила двухметровую петицию от пензенцев по поводу пенсионной реформы Общество

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Участники народного схода, состоявшегося у здания администрации Пензы 18 июля, направили в общественную приемную председателя «Единой России» Дмитрия Медведева двухметровую петицию с требованием остановить пенсионную реформу и вынести на общероссийский референдум вопрос о повышении возраста, при достижении которого граждане смогут выйти на заслуженный отдых.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Среди тех, кто участвовал в мероприятии, были активисты «Левого фронта», комсомольцы, представители официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии», а также жители, не входящие в какие-либо партии или движения, которые узнали о готовящейся акции из анонсов в интернете и решили заявить о своей гражданской позиции.

Подписи под петицией все желающие смогли оставить после того, как ее текст зачитал региональный координатор «Левого фронта» Виктор Хомец, ранее разместивший на путепроводе в Пензе баннер с проклятием в адрес «Единой России» из-за предстоящего повышения пенсионного возраста.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Затем инициативная группа направилась в общественную приемную, работник которой был удивлен необычным размером петиции.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения «Левого фронта», ознакомившись с текстом, мужчина попросил оформить обращение в стандартном виде, что и было сделано, после чего активисты вернулись к участникам народного схода и проинформировали их о передаче наказов единороссам.