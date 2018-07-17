EN
20:34:42 Вторник, 17 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На мосту в Пензе около трех часов провисел баннер с проклятием за пенсионную реформу

18:01 | 17.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Баннер длиной примерно 10 метров и высотой около двух с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста» почти три часа провисел на ограждении путепровода, проходящего над улицей Луначарского в Пензе.

На мосту в Пензе около трех часов провисел баннер с проклятием за пенсионную реформу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Организатором акции выступил координатор «Левого фронта» в Пензенской области Виктор Хомец. Он в одиночку закрепил на мосту растяжку около 7.20 вторника, 17 июля, чем привлек внимание спешащих на работу в утренний час пик пешеходов и автомобилистов.

По словам очевидцев, размещение баннера у активиста заняло всего несколько минут, при этом почти сразу же, как только он появился над проезжей частью, некоторые водители, проезжавшие мимо, стали сигналить в знак поддержки.

Растяжка провисела на мосту примерно до 10.20, когда ее сняли неизвестные мужчины.

Комментируя ИА «PenzaNews» проведенную в Пензе акцию, Виктор Хомец назвал ее одиночным пикетом, организованным в строгом соответствии с действующим законодательством.

Читайте также

Хомец заплатил 10 тыс. рублей штрафа за фаер-акцию против Тузова

Он также добавил, что «Левый фронт» таким образом выразил от имени обычных граждан недовольство предстоящей пенсионной реформой и, в частности, тем фактом, что 13 июля депутаты Законодательного собрания Пензенской области, входящие во фракцию «Единая Россия», поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который предусматривает повышение пенсионного возраста.

По мнению активиста, реформа, предложенная правительством РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, направлена против людей, и социальные последствия от ее реализации будут негативными.

Спустя некоторое время после проведения акции Виктор Хомец разместил в Instagram видеозапись, где запечатлен процесс прикрепления массивного баннера к ограждению путепровода. На 18.00 ролик набрал более 10 тыс. просмотров.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области для детей провели единый «День без опасности» Мэр Пензы поручил начать ремонт фасадов на «красных линиях» до конца июля
Жителей Сосновоборска ждет плановое отключение газа Тяжелоатлет из Белинского осужден за контрабанду запрещенного вещества
В Сердобске оштрафованы должница и ее защитник, мешавшие приставам В Пензенской области выявлено около 5 тыс. км бесхозных сетей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама