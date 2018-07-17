На мосту в Пензе около трех часов провисел баннер с проклятием за пенсионную реформу Общество

Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Баннер длиной примерно 10 метров и высотой около двух с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста» почти три часа провисел на ограждении путепровода, проходящего над улицей Луначарского в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Организатором акции выступил координатор «Левого фронта» в Пензенской области Виктор Хомец. Он в одиночку закрепил на мосту растяжку около 7.20 вторника, 17 июля, чем привлек внимание спешащих на работу в утренний час пик пешеходов и автомобилистов.

По словам очевидцев, размещение баннера у активиста заняло всего несколько минут, при этом почти сразу же, как только он появился над проезжей частью, некоторые водители, проезжавшие мимо, стали сигналить в знак поддержки.

Растяжка провисела на мосту примерно до 10.20, когда ее сняли неизвестные мужчины.

Комментируя ИА «PenzaNews» проведенную в Пензе акцию, Виктор Хомец назвал ее одиночным пикетом, организованным в строгом соответствии с действующим законодательством.

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Он также добавил, что «Левый фронт» таким образом выразил от имени обычных граждан недовольство предстоящей пенсионной реформой и, в частности, тем фактом, что 13 июля депутаты Законодательного собрания Пензенской области, входящие во фракцию «Единая Россия», поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который предусматривает повышение пенсионного возраста.

По мнению активиста, реформа, предложенная правительством РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, направлена против людей, и социальные последствия от ее реализации будут негативными.

Спустя некоторое время после проведения акции Виктор Хомец разместил в Instagram видеозапись, где запечатлен процесс прикрепления массивного баннера к ограждению путепровода. На 18.00 ролик набрал более 10 тыс. просмотров.