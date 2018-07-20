Пензенский автовладелец отсудил более 80 тыс. рублей за повреждение машины на мойке Общество

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, которым частично удовлетворены требования владельца автомобиля «Mazda» на сумму более 80 тыс. рублей за повреждение машины на мойке.

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«В иске автовладелец указал, что ночью 30 апреля 2016 года он подъехал на своей машине «Mazda» на мойку, находящуюся на улице Ладожской, 117Б, в Пензе. Он заказал мойку кузова, пластика и радиатора. Машину начала мыть девушка, которая, как выяснилось позже, официально не была трудоустроена. Во время этого процесса из радиатора вылетела сетка для охлаждения. Представители организации сразу же предложили возмещение ущерба в сумме 500 рублей или 1 тыс. рублей, но мужчина отказался. Согласно отчету об оценке, ущерб составил более 50 тыс. рублей. Автовладелец просил суд взыскать в его пользу эту сумму, а также неустойку и штраф», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, предприниматель не согласился с заявленными требованиями, посчитав недоказанным факт повреждения машины действиями работницы мойки и утверждая, что радиатор сломался из-за изношенности автомобиля; также, по его мнению, сумма ущерба является завышенной.

«Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что оснований для освобождения ответчика от возмещения клиенту убытков не имеется, поскольку предприниматель, на котором в силу закона лежала обязанность доказать, что вред причинен не по его вине, таких подтверждений не представил. Эксперт в заключении указал на то, что причиной повреждения радиатора могло явиться воздействие на металлические пластины охлаждения струи воды, напор которой превышал прочность этих пластин», — уточнила собеседница агентства.

Наталья Быченкова отметила, что суд первой инстанции частично удовлетворил заявленные требования: в пользу автолюбителя с владельца мойки решено взыскать в возмещение причиненного ущерба более 50 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 25 тыс. рублей, расходы на экспертизу — 6 тыс. рублей и госпошлину.

«Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — добавила она.