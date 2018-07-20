В Белинском разыскивают злоумышленника, задушившего щенка хаски Общество

Белинский, 20 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» возбуждено спустя полгода после того, как неизвестный задушил четырехмесячного щенка хаски в городе Белинском Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено в ходе проверки, в январе 2018 года у жителя Белинского пропал четырехмесячный щенок породы сибирский хаски по кличке Филипп Блиц Фрат. Мужчина искал собаку всю ночь. Он нашел животное с петлей на шее возле трассы недалеко от городской заправки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что с точки зрения закона, убив щенка, преступник уничтожил чужое имущество стоимостью свыше 30 тыс. рублей, поэтому органами предварительного расследования по настоянию прокуратуры района 12 июля возбуждено уголовное дело по факту уничтожения чужого имущества.

«Злоумышленник пока не установлен. За совершение этого преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — сказала она.