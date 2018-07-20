Услуги Росреестра, МВД и соцобеспечения оказались самыми популярными в пензенских МФЦ Общество

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Услуги Росреестра, МВД РФ и социального обеспечения оказались самыми востребованными среди посетителей многофункциональных центров Пензенской области по итогам I полугодия 2018 года — на них пришлось более 58% от общего объема обращений. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики региона.

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Всего с январь по июнь в МФЦ было оказано более 674 тыс. государственных и муниципальных услуг.

При этом за услугами Росреестра обращались 191 тыс. раз, МВД России — 91 тыс., по вопросам соцобеспечения — 109 тыс.

По данным информационной аналитической системы мониторинга качества госуслуг в МФЦ, уровень удовлетворенности граждан составил 4,8 балла.

В Пензенской области функционирует 33 многофункциональных центра, которые обслуживают 27 районов и три городских округа. В них оказывается более 300 видов услуг.

В среднем ежедневно в МФЦ обращаются 3,8 тыс. человек.