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У входа в ККЗ «Пенза» обустроены пандусы

10:53 | 21.07.2018 | Общество

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Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Два пандуса с поручнями обустроены для инвалидов и других маломобильных групп населения на пути к главному входу в киноконцертный зал «Пенза».

У входа в ККЗ «Пенза» обустроены пандусы

Фото: Penzakoncert.ru

Как сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт», работы проведены в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» за счет средств федерального и регионального бюджетов.

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Всего в Пензенской области в 2018 году планируется адаптировать для инвалидов и других маломобильных групп населения 19 социально значимых объектов. На эти цели региону выделена субсидия из бюджета РФ в размере 10,6 млн. рублей. Пензенская область добавила 4,8 млн. рублей.

За период реализации подпрограммы «Доступная среда в Пензенской области» — с 2012 по 2017 годы — был адаптирован 81 объект социальной инфраструктуры.

В частности, в 32 образовательных организациях созданы условия для детей-инвалидов, приобретено девять единиц городского общественного транспорта, приспособленного для перевозки колясочников.

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