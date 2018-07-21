Пензенский «Квартал Луи» представил перечень практик сопровождения инвалидов Общество

Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Пензенская автономная некоммерческая организация «Квартал Луи» представила перечень успешных практик из разных регионов России по сопровождаемому трудоустройству и проживанию инвалидов.

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На сайте АНО представлены 40 проектов. Они приведены в таблицу, в которой указаны название, вид сопровождения, портал, на котором можно подробнее ознакомиться с практикой, и краткое описание.

В числе проектов есть как реализуемые в государственных учреждениях, например, в малиновском доме-интернате для умственно отсталых детей в Амурской области, так и те, которыми занимаются благотворительные фонды.

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На своей странице в Facebook член Общественной палаты России, председатель региональной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова написала, что изучение методик и их систематизация стали возможными в рамках проекта «Дом Вероники» — ресурсный центр успешных практик сопровождения людей с инвалидностью», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Дорогие друзья, все больше и больше мы становимся источником вдохновения для разных организаций, регионов, которые решают вопросы сопровождения людей с инвалидностью. Мы в свою очередь стараемся усовершенствовать и доформировать свою модель путем сбора информации о лучших практиках сопровождения на территории России», — пояснила она.