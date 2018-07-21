Пензенский «Квартал Луи» представил перечень практик сопровождения инвалидов

Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Пензенская автономная некоммерческая организация «Квартал Луи» представила перечень успешных практик из разных регионов России по сопровождаемому трудоустройству и проживанию инвалидов.
На сайте АНО представлены 40 проектов. Они приведены в таблицу, в которой указаны название, вид сопровождения, портал, на котором можно подробнее ознакомиться с практикой, и краткое описание.
В числе проектов есть как реализуемые в государственных учреждениях, например, в малиновском доме-интернате для умственно отсталых детей в Амурской области, так и те, которыми занимаются благотворительные фонды.
На своей странице в Facebook член Общественной палаты России, председатель региональной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова написала, что изучение методик и их систематизация стали возможными в рамках проекта «Дом Вероники» — ресурсный центр успешных практик сопровождения людей с инвалидностью», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
«Дорогие друзья, все больше и больше мы становимся источником вдохновения для разных организаций, регионов, которые решают вопросы сопровождения людей с инвалидностью. Мы в свою очередь стараемся усовершенствовать и доформировать свою модель путем сбора информации о лучших практиках сопровождения на территории России», — пояснила она.
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