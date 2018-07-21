EN
14:06:16 Суббота, 21 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский «Квартал Луи» представил перечень практик сопровождения инвалидов

13:36 | 21.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Пензенская автономная некоммерческая организация «Квартал Луи» представила перечень успешных практик из разных регионов России по сопровождаемому трудоустройству и проживанию инвалидов.

Пензенский «Квартал Луи» представил перечень практик сопровождения инвалидов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На сайте АНО представлены 40 проектов. Они приведены в таблицу, в которой указаны название, вид сопровождения, портал, на котором можно подробнее ознакомиться с практикой, и краткое описание.

В числе проектов есть как реализуемые в государственных учреждениях, например, в малиновском доме-интернате для умственно отсталых детей в Амурской области, так и те, которыми занимаются благотворительные фонды.

Читайте также

Пензенский «Квартал Луи» приобрел передвижную кейтеринговую точку

На своей странице в Facebook член Общественной палаты России, председатель региональной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова написала, что изучение методик и их систематизация стали возможными в рамках проекта «Дом Вероники» — ресурсный центр успешных практик сопровождения людей с инвалидностью», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Дорогие друзья, все больше и больше мы становимся источником вдохновения для разных организаций, регионов, которые решают вопросы сопровождения людей с инвалидностью. Мы в свою очередь стараемся усовершенствовать и доформировать свою модель путем сбора информации о лучших практиках сопровождения на территории России», — пояснила она.

Загрузка...
Читайте также
Издан новый альбом о никольском музее стекла и хрусталя Пензенский «Дизель» сыграет 12 матчей в рамках подготовки к чемпионату ВХЛ
У входа в ККЗ «Пенза» обустроены пандусы Матч пензенской «Империи» с «Кубанью-2» перенесен по согласованию команд
В пензенской областной библиотеке открыта выставка работ выпускников худучилища Пензенский губернатор предложил развивать комплексную застройку территорий
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама