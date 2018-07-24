При реконструкции площади Ленина в Пензе обнаружены лазы в коллектор реки Шелоховки Общество

Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Лазы, ведущие в коллектор подземной реки Шелоховки, обнаружены при реконструкции площади имени В.И. Ленина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил член архитектурного бюро «Вещь!» Антон Борисов.

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«Она на топосъемке уже была отмечена до этого, и эти люки были раньше, но их в какой-то момент закрыли асфальтом сверху, поэтому было не видно», — сказал он.

Как сообщается в группе архитектурного бюро «Вещь», выполнившего проект благоустройства этой территории совместно с КБ «Стрелка», в соцсети «ВКонтакте», река, протекавшая по современной площади Ленина, в конце XIX века была заключена в подземный коллектор. При разработке плана был сделан акцент на истории этого места: русло Шелоховки показано волнистым контуром мощения из крупных светлых гранитных плит.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 июня 2018 года управление капитального строительства Пензы и ООО «Техстрой» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту площади имени В.И. Ленина. Его цена составила 78 млн. 580 тыс. 90 рублей. Финансирование работ будет осуществляться из средств муниципального бюджета.

Предполагаемая дата завершения капремонта — 1 декабря 2018 года.

Проект, в соответствии с которым намечено преобразить данную территорию, разработан с учетом концепции благоустройства общественных пространств Пензы, согласованной КБ «Стрелка».

На начальном этапе реконструкции стало известно о проблеме с изношенностью водопровода диаметром 400 мм вдоль площади. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил найти оптимальное решение с учетом срока выполнения и требуемых финансов.