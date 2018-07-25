Администрация Никольска оштрафована на 100 тыс. рублей за ненадлежащее содержание дорог Общество

Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление, которым администрация Никольска оштрафована на 100 тыс. рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения транспорта при содержании дорог.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно протоколу об административном правонарушении от 9 мая 2018 года, составленному инспектором ГИБДД, администрация города, являясь юридическим лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения при содержании улиц в границах Никольска, не приняла мер по своевременному устранению выбоин на проезжей части улиц Калинина, Школьной и Комсомольской. На двух участках было допущено занижение обочин относительно уровня прилегающей кромки проезжей части на 9 см. Также администрация не проинформировала участников дорожного движения о существующих помехах», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова.

Читайте также

Мэрия Пензы компенсирует владельцу машины «Mazda» затраты на ремонт после ДТП

По ее словам, суд учел, что правонарушение не повлекло каких-либо серьезных последствий, а выявленные недостатки были исправлены на следующий день после получения представления.

«Учитывая финансовое положение юридического лица, суд счел необходимым назначить административный штраф в размере ниже минимального, предусмотренного соответствующей статьей. Не согласившись с наказанием, представитель администрации подал жалобу, которая вышестоящей инстанцией оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — добавила собеседница агентства.