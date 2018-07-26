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Проблема с выдачей разрешений на строительство в Пензе дошла до Генпрокуратуры

12:00 | 26.07.2018 | Общество

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Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Проблема с выдачей разрешений на строительство многоквартирных жилых домов в Пензе, которую отдельные чиновники пытались оправдать некими нормами законодательства, дошла до Генпрокуратуры России. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Проблема с выдачей разрешений на строительство в Пензе дошла до Генпрокуратуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подрядчики обратились в надзорные органы. Дело дошло до генеральной прокуратуры, которая поправила нас. В связи с этим разбирательством инвестиционный рейтинг Пензы среди городов России сильно понизился», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в четверг, 26 июля.

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По словам Виктора Кувайцева, также в 2018 году мэрия столкнулась с рядом проблем, связанных с территориями, выставляемыми на продажу.

«При внимательном рассмотрении оказалось, что земельные участки формировались таким образом, что на них не было возможности что-либо строить, а управление градостроительства и архитектуры не знало, что УМИ [управление муниципального имущества мэрии] выставляет на торги земельные участки в таком виде. Даже есть ряд случаев, когда нам пришлось вернуть денежные средства застройщикам за приобретенные ранее и возвращенные земельные участки», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.

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