В Пензе завершается I этап ремонта набережной, на который потрачено более 100 млн. рублей Общество

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Подрядная организация из Санкт-Петербурга — ООО «Управляющая компания «Возрождение торговый дом» — завершает работы по первому этапу капитального ремонта набережной реки Суры в Пензе, в рамках которого был укреплен склон, обустроены водоотводные лотки, лестничные марши и вымощена гранитным камнем нижняя прогулочная зона с южной стороны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В пятницу, 27 июля, состояние объекта оценил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который призвал представителя подрядной компании оперативно вывезти строительный мусор и повторно провести покос сорной травы на склонах.

Противоположный берег по его поручению приведет в порядок администрация Железнодорожного района города.

Муниципальный контракт на выполнение работ в рамках первого этапа капитального ремонта набережной реки Суры был заключен 29 ноября 2016 года между МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», которое на тот момент возглавляла Светлана Круглова, и ООО «УК «Возрождение торговый дом» во главе с гендиректором Андреем Петровым.

Согласно данным портала госзакупок, его цена составила более 113 млн. рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением к контракту №2 от 8 ноября 2017 года, в 2016 году из бюджета Пензы было оплачено 25 млн. рублей; в 2017-м из городского бюджета на эти цели направлено более 18 млн. рублей, из регионального — почти 19 млн. рублей, из федерального — более 51 млн. рублей.

В рамках следующего этапа капремонта набережной планируется освоить еще 100 млн. рублей.

Свыше 87 млн. рублей заложено в федеральном бюджете, около 10 млн. рублей — в региональном, более 3 млн. рублей — в городском.

17 июля была рассмотрена единственная заявка, поданная на электронный аукцион по определению подрядчика зарегистрированным в Москве ООО «Техстрой» с почтовым адресом в Казани. Она признана соответствующей требованиям, а электронный аукцион — несостоявшимся. Эта фирма уже начала в Пензе реализацию другого крупного проекта, предусматривающего капитальный ремонт площади имени В.И. Ленина, на который будет потрачено около 80 млн. рублей.

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Специально созданная комиссия рекомендовала заказчику — УКСу Пензы — заключить контракт с данной организацией по начальной (максимальной) цене.

По данным городской администрации, он будет подписан до 30 июля.

После этого подрядчику предстоит выполнить ограждение нижней прогулочной зоны, укрепить откос с устройством амфитеатра около монумента «Росток», а также наладить освещение обеих прогулочных зон. Вблизи подвесного моста будут обустроены пандусы.

По требованию заказчика весь объем работ должен быть выполнен до 1 ноября 2018 года.