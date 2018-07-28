Пензенец доказал факт трудоустройства, несмотря на отрицания работодателя Общество

Пенза, 28 июля 2018. PenzaNews. Суд признал наличие трудовых отношений жителя Пензы и охранной организации, несмотря на то, что ее представитель отрицал знакомство с ним.

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«В июле 2017 года его приняли сторожем охранять насосную станцию по улице Совхозной. Его проинформировали о графике, обязанностях и оплате труда. Он добросовестно исполнял работу, неся дежурства наряду с другими сторожами. Представитель компании проверял его, выплачивал 900 рублей за каждое дежурство наличными, а также обещал в скором времени оформить трудовой договор. С ноября 2017 года оплата труда не производилась, а позднее стало понятно, что он не проведен как работник», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

По его словам, пензенец прекратил трудиться с 1 марта 2018 года, но зарплату ему не отдали, поэтому он обратился в суд с просьбой установить факт трудовых отношений, оформить их в соответствии с требованиями закона, взыскать 54 тыс. рублей в качестве вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в сумме 10 тыс. рублей.

«В судебном заседании представитель охранной организации – ответчика возражал против иска, ссылаясь на то, что в компании не знают истца и предполагают, что он мог работать в другой фирме, поскольку у них штат из пяти человек уже укомплектован», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что в период со 2 июня 2017 года по 1 марта 2018-го между охранной фирмой и «Горводоканалом» действовал договор на оказание круглогодичного мониторинга состояния безопасности на 11 объектах, включая насосную станцию на улице Совхозной, который должен был производиться не менее, чем 14 сотрудниками.

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«Охрана осуществлялась силами организации путем личного круглосуточного присутствия сотрудников на объекте, работы за указанный период были выполнены должным образом и оплачены. Таким образом, ссылка ответчиков, что для охраны достаточно лишь пятерых сотрудников, противоречит установленным фактам. Компания в спорный период привлекала к работе сторожей без оформления трудовых отношений», — уточнил представитель суда.

Он пояснил, что свидетели подтвердили совместную работу с мужчиной на станции, они исполняли схожие обязанности, в суде был исследован и журнал учета посещения объекта, рапорты, детализация телефонных переговоров сторожей.

«Решением Октябрьского районного суда установлен факт трудовых отношений, организация обязана внести в трудовую книжку соответствующие записи о приеме и прекращении работы. Ввиду отсутствия в штатном расписании должности сторожа, суд взыскал задолженность по заработной плате исходя из МРОТ на данный период времени в сумме 34,5 тыс. рублей. Размер денежной компенсации морального вреда оценен в 8 тыс. рублей», — добавил собеседник агентства.