В Пензе 50 человек вышли на очистку Суры от мусора Общество

Пенза, 28 июля 2018. PenzaNews. 50 человек, в том числе работники муниципальных предприятий «Зеленое хозяйство города Пензы» и «Пензадормост», приняли участие в работах по очистке обмелевших участков реки Суры в районе монумента «Росток» от мусора и водорослей в субботу, 28 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

Также было задействовано пять единиц техники.

«В перспективе — после проведения комплекса мероприятий по очистке береговой линии и углублению дна реки — здесь могут причалить маломерные судна для того, чтобы обеспечить связь и транспортировку по воде», — отметил мэр Виктор Кувайцев, лично оценивший ход работ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уровень воды в реке Суре в центре Пензы уменьшился в связи с ремонтом плотины в районе ТЭЦ-1. В результате мусор, скрывавшийся на дне и в мутной воде, оказался на виду.

Первый субботник по очистке русла состоялся ровно неделю назад.