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Участок дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» введен в эксплуатацию после ремонта

10:43 | 30.07.2018 | Общество

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Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Участок региональной автодороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» введен в эксплуатацию после ремонта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Участок дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» введен в эксплуатацию после ремонта

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Помимо укладки щебеночно-мастичного асфальтобетона, были выполнены работы по замене барьерного ограждения, проведен ремонт водопропускных труб», — пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что подрядчик завершил работы раньше срока, установленного контрактом.

Согласно данным портала госзакупок, контракт на текущий ремонт автодороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» на отрезке с 8 км +300 метров до 14 км +370 метров был заключен между ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» и ООО «Дорстройсервис» 24 марта 2018 года.

Его цена составила более 52 млн. рублей.

Работы требовалось выполнить до 20 июля.

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