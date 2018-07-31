Главред пензенской газеты «Деловой» стала призером всероссийского конкурса СМИ Общество

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Главный редактор пензенской детско-юношеской газеты «Деловой» Наталья Конашенкова стала призером всероссийского конкурса СМИ «Патриот России», итоги которого подведены в национальном культурном центре в Казани.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она отмечена в номинации «Россия молодая» за серию публикаций об активной молодежи.

Читайте также

Две студентки из Армении прибыли в Пензу в рамках проекта «Гранатово-березовый коктейль»

Награду Наталье Конашенковой вручил академик Российской академии радио, основатель и главный редактор радио «Книга» Егор Серов.

В 2018 году на конкурс поступило 1 тыс. 844 журналистские работы из 72 регионов страны.

Жюри возглавил писатель и журналист Леонид Млечин, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Организатором конкурса СМИ «Патриот России» является Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Он состоялся в 17-й раз, но впервые в столице Татарстана.