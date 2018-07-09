Две студентки из Армении прибыли в Пензу в рамках проекта «Гранатово-березовый коктейль» Общество

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Студентки второго курса Российско-армянского (славянского) университета Лилит Карапетян и Элен Маргарян прибыли в Пензу для участия в волонтерской программе «Гранатово-березовый коктейль», которая реализуется на базе детско-юношеской газеты «Деловой» на средства гранта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» главный редактор газеты «Деловой» Наталья Конашенкова, они приехали в минувшее воскресенье, 8 июля, и пробудут в регионе до 3 августа.

По ее словам, в рамках проекта армянским студенткам предстоит подготовить для издания несколько интервью на русском языке, в частности, с пензенскими волонтерами чемпионата мира по футболу и с пловцом Егором Павловым.

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«Поедем в «Тарханы» и в Наровчат по пещерам. Может быть, об этом они будут писать для своих армянских СМИ», — добавила собеседница агентства.

Наталья Конашенкова уточнила, что также запланировано посетить несколько пензенских редакций.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первыми участницами волонтерской программы «Гранатово-березовый коктейль» стали две журналистки из Армении — корреспондент региональной телекомпании «9 алик» Татевик Костандян и член Союза журналистов Армении, корреспондент изданий «Аспарез» и «Женщина и политика» Диана Бахшян.