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В сердобском доме ветеранов завершен капремонт

10:37 | 31.07.2018 | Общество

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Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Капитальный ремонт секции 2В, входной группы и пандуса, проведенный на средства резервного фонда президента России, завершен в доме ветеранов труда в городе Сердобске Пензенской области.

В сердобском доме ветеранов завершен капремонт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Входная зона и санитарные комнаты адаптированы с учетом потребностей маломобильных проживающих. Отремонтированы жилые комнаты, буфетная, туалеты, душ, холл и коридоры. Обновлены системы канализации, отопления, электричества и пожарной сигнализации.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, в доме ветеранов проживают 380 граждан пожилого возраста и инвалидов, 150 из них находятся на постоянном постельном режиме в отделениях милосердия. 287 человек являются инвалидами I и II группы, в том числе 98 инвалидов-колясочников.

Они располагаются в двух трехэтажных корпусах, состоящих из восьми спальных блоков, столовой с пищеблоком, работает лечебная часть.

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