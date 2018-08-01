Сформирован земельный участок для реконструкции пензенского планетария Общество

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Специалисты муниципального унитарного предприятия «Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации» («ОГСАГиТИ») провели кадастровые работы по формированию земельного участка для реконструкции пензенского планетария. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МУПа.

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«Пензенский планетарий превратят в научно-познавательный центр и оснастят современным оборудованием, при этом элементы нынешнего здания будут сохранены — деревянная обшивка, колонны входной группы, раскладка окон», — поясняется в тексте.

В нем напоминается, что здание было введено в эксплуатацию в 1927 году, а в 1987-м включено в список памятников истории и культуры местного значения.

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«После реконструкции в здании планируется предусмотреть нулевой этаж, где будут размещены различные площадки и классы», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция и оснащение деревянного здания планетария в Пензе, закрытого в 2010 году в целях безопасности посетителей, по предварительным данным, оцениваются в 177 млн. рублей.

В конце 2017 года губернатор Иван Белозерцев предположил, что работы можно будет начать в 2018 году. В качестве крайнего срока он назвал 2019-й.