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Стало известно, какая компания построит новый корпус реабилитационного центра в Кичкилейке

13:58 | 05.08.2018 | Общество

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Пенза, 5 августа 2018. PenzaNews. Контракт на строительство нового корпуса социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Кичкилейка Пензенской области, предназначенного для сопровождаемого проживания молодых инвалидов, будет заключен с ООО «Пензастройком», которое предложило цену в 84,2 млн. рублей. Об этом говорится в протоколе подведения итогов электронного аукциона по определению подрядчика.

Стало известно, какая компания построит новый корпус реабилитационного центра в Кичкилейке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем указано, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок лишь поданная этой компанией признана соответствующей требованиям.

Также на исполнение контракта претендовали московское ООО «Русский лед девелопмент» и пензенское ООО «АлексСтрой».

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В роли заказчика работ выступит ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», возглавляемое Василием Глаголевым.

Возведение нового корпуса будет осуществляться в рамках госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» с использованием средств субсидии, предоставленной Пенсионным фондом России.

Работы требуется завершить до 15 декабря 2018 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Кичкилейке создан в 2003 году. На его базе оказываются услуги в том числе детям-инвалидам.

Учреждение рассчитано на 107 мест.

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