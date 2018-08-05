Россияне выиграли конкурс «Мастер-оружейник» в рамках АрМИ-2018
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Пенза, 5 августа 2018. PenzaNews. Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Мастер-оружейник» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018), итоги которого подведены на полигоне «Учебный» в Пензенской области в воскресенье, 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Второе место заняли представители Казахстана, третье — участники из Узбекистана.
Помимо этого, за звание лучших также боролись военнослужащие из Китая, Армении и Ирана.
По мнению заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, посетившего церемонию закрытия состязаний, все команды продемонстрировали волю к победе.
«Между участниками соревнований сложились добрые товарищеские отношения. В составе своих подразделений все показали высокий уровень профессиональных навыков и готовность выполнять поставленные задачи в боевой обстановке», — отметил он.
Кроме полагающихся медалей, призерам были вручены ценные подарки: руководителям отделений — автомобиль, квадроцикл и мотоцикл, а участникам команд — ноутбуки, смартфоны и велосипеды.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конкурс «Мастер-оружейник», организованный в рамках Армейских международных игр, проходил в Пензенской области с 29 июля.